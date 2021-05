 A tecnologia que presta auxílio a idosos em situações de perigo 

A União Freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, no Porto, retira cerca de 80 idosos do isolamento através de uma solução tecnológica, a Click2Care.

A tecnologia consiste num pequeno aparelho que permite o acompanhamento destas pessoas à distância e dispõe de funcionalidades como a localização em tempo real e a teleassistência.

Cada dispositivo está associado unicamente a um paciente e é gratuito para os cerca de 80 idosos

Na união de freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos há, em médias, 160 solicitações por dia.

Desde o início do ano foram acionados cerca 700 alarmes, sendo que 156 eram relacionados com quedas.