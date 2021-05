Flores e Corvo em aviso amarelo no domingo devido a chuva

As ilhas açorianas das Flores e do Corvo vão estar sob aviso amarelo durante o dia de domingo devido a chuva "por vezes forte", avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o comunicado enviado hoje, o aviso amarelo emitido pelo IPMA para o grupo ocidental dos Açores estará em vigor entre as 09:00 e as 18:00 de domingo.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e é emitido quando o estado do tempo pode constituir uma "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

O IPMA aconselha, nestes casos, a que se acompanhe "a evolução das condições meteorológicas".