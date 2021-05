Líder do CDS insiste na demissão de Eduardo Cabrita e João Galamba

O CDS critica a leviandade com que o primeiro-ministro está a lidar com a atuação do ministro da Administração Interna e do secretário de Estado da Energia. Francisco Rodrigues dos Santos insiste na demissão de ambos.

“PS começa a mostrar na sua governação tiques próprios do comunismo, da decadência do comunismo, da corrupção política e moral do comunismo” diz o presidente do CDS-PP. “Eduardo Cabrita e João Galamba são uma mancha neste país e dão um mau nome a este Governo socialista” afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

