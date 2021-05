Uma equipa do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto publicou um estudo numa conceituada revista científica norte-americana sobre os perigos da "Muralha Verde Africana".

O projeto, lançado em 2007 pelas Nações Unidas, pretende travar o avanço do deserto do Sahara, mas os cientistas alertam para a destruição da fauna existente num território com quase oito mil quilómetros de extensão.