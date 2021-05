Marcelo realiza quarta visita oficial a Cabo Verde

O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza esta segunda-feira a sua quarta visita oficial a Cabo Verde, com encontros previstos com o homólogo cabo-verdiano, com o presidente da Assembleia Nacional e com o primeiro-ministro.

A visita do chefe de Estado português será de apenas cerca de quatro horas, limitada à cidade da Praia, contrariamente ao que chegou a estar previsto há cerca de um mês, devido à evolução da pandemia de covid-19 no arquipélago, nomeadamente na capital cabo-verdiana, com recordes quase diários de novos casos da doença.

Marcelo Rebelo de Sousa é esperado no aeroporto internacional da Praia depois da 12:00 (14:00 em Lisboa) e segue para o Palácio Presidencial, onde vai manter uma reunião e almoço de trabalho com o Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, com ambos os chefes de Estado a prestarem declarações aos jornalistas no local.

Durante a tarde estão previstos encontros de Marcelo Rebelo de Sousa com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, e com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, antes de seguir viagem, depois das 16:00 (18:00) para a Guiné-Bissau, onde estará em visita oficial.

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Cabo Verde acontece depois de 24.000 doses de vacinas contra a covid-19 doadas por Portugal terem chegado, na madrugada de sábado, à Praia, além do apoio médico que o INEM vai prestar em hospitais do arquipélago, para reforço da capacidade.

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, disse na sexta-feira que prevê abordar as relações na área da Saúde, nomeadamente a vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde, durante a receção ao homólogo português.

Numa nota divulgada pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca disse que vai manter um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio Presidencial, na cidade da Praia, seguido de um almoço de trabalho, prevendo ainda falar sobre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), cuja presidência rotativa Cabo Verde entrega a Angola em julho.

"Espero podermos dialogar sobre diferentes assuntos das relações entre Portugal e Cabo Verde (nomeadamente, no âmbito da Saúde, cooperação no contexto do combate à covid-19, vacinação) mas também atinentes à CPLP, tendo em vista a próxima Cimeira de Chefes de Estado, em Luanda, e à situação política e outra nos nossos países", anunciou o Presidente cabo-verdiano, que termina o seu segundo e último mandato em outubro próximo.

Esta será a quarta deslocação oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Cabo Verde, sem contar com escalas.

Durante o primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa fez uma visita de Estado ao país, em abril de 2017, participou na cimeira da CPLP, na ilha do Sal, em julho de 2018, e comemorou o 10 de Junho de 2019, com visitas às ilhas de Santiago e São Vicente.