Ministra da Justiça defende reforço do Estado de Direito

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, disse esta segunda-feira em Coimbra que a pandemia da covid-19 veio evidenciar a necessidade de reforçar o Estado de Direito nos países da União Europeia (UE).

"A restrição de direitos e a exigência do normal funcionamento das instituições implicam responsabilidade e controlo", afirmou Francisca Van Dunem, na abertura da Conferência de Alto Nível "O Estado de Direito na Europa", promovida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pela Comissão Europeia, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da UE.

Desde que a pandemia chegou a Portugal, em março de 2020, os tribunais "desempenharam um papel essencial como garantes da Constituição [da República Portuguesa] e dos direitos fundamentais", sublinhou.

"O quadro constitucional do estado de emergência foi posto em prática pela primeira vez no nosso regime democrático", recordou a ministra da Justiça no discurso proferido no auditório principal do Convento de São Francisco, numa sessão em que também intervieram o presidente da Câmara local, Manuel Machado, o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.