Praça do Martim Moniz, em Lisboa, encheu em apoio ao povo da Palestina

Centenas de pessoas juntaram-se em apoio ao povo da Palestina, esta segunda-feira, na Praça do Martim Moniz, em Lisboa. Pediram, sobretudo, que os líderes mundiais censurem os ataques israelitas.

A manifestação convocada pela CGTP, pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação e pelo movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano contou também com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, numa tentativa de forçar o Governo português a mudar a política internacional que tem assumido.

A nova fase do conflito já fez mais de 200 mortos, entre eles mais de 50 eram menores.

