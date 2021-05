Sede da Caixa Geral de Depósitos poderá receber alguns ministérios

O Governo está em negociações com a Caixa Geral de Depósitos para transferir vários ministérios para a sede do Banco, em Lisboa. A notícia foi avançada pelo comentador da SIC Luís Marques Mendes. A chegarem a acordo, vários ministérios sectoriais vão ficar no mesmo local, com a exceção dos ministérios de soberania.

As conversações estão a decorrer há alguns meses entre o Governo e a Caixa Geral de Depósitos.

Se chegarem a acordo, vários ministérios sectoriais podem ser transferidos para a atual sede do banco, como o Ministério do Mar, da Modernização, do Planeamento e das Infraestruturas. A exceção passa pelos ministérios com funções de soberania como os Negócios Estrangeiros, Defesa, Justiça e Administração Interna.

A sede da Caixa é um grande edifico na avenida João XXI, em Lisboa. Tem boas condições, está parcialmente desocupado e a Caixa terá vontade de arranjar um novo inquilino para ajudar a rentabilizar o espaço.

Do lado do Governo, pode ajudar na redução de custos das rendas dos ministérios, na concentração de algumas áreas de governação e também retirar alguns ministérios do Terreiro do Paço. Uma ideia antiga, visto que o local é um dos mais turísticos da cidade. A outra questão prende-se com a própria Caixa: se continua na sede com os ministérios ou se fica transitoriamente e depois muda para outro local.

A SIC tentou obter esclarecimentos junto do Governo e da Caixa. Até ao momento não obteve resposta.