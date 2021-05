André Ventura vai propor encontro com Rui Rio sobre futuro da direita

André Ventura vai propor um encontro com Rui Rio para discutir futuras alianças, mas primeiro, o líder do PSD vai reunir com Suzana Garcia, a candidata do partido à Amadora.

A sondagem publicada pelo jornal Nascer do Sol dá ao Chega o terceiro lugar se as eleições legislativas acontecessem agora. Os 8% nas intenções de voto deu o mote a André Ventura para propor ao líder do PSD uma reunião.

No Twitter, o líder do Chega diz querer perceber se a ideia é permitir o atual estado das coisas ou se é para fazer oposição dura e a sério, e garante vir a propor a Rui Rio uma reunião ainda esta semana.

Quem já falou com o líder social-democrata foi Suzana Garcia. A candidata do PSD à Amadora diz já ter tido conversas suficientes com Rui Rio e que esta quarta-feira irão consolidar as ideias para o programa autárquico.

Apesar das críticas que tem feito, não se opõe a possíveis coligações com o Chega.

Será a primeira vez que os dois se encontram presencialmente. Suzana Garcia já conta com o apoio formal do CDS.