Lançado concurso para a concessão dos edifícios do Santuário do Cabo de Espichel

O concurso para a concessão dos edifícios do Santuário do Cabo de Espichel foi lançado hoje, no âmbito do programa Revive, que reabilita património do Estado.

A cerimónia de lançamento contou com a presença do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que admite que este concurso marca o início de um período de esperança para o setor do turismo.