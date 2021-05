Em março, havia quase 726 mil funcionários públicos.

É um acréscimo de 3% em relação ao final do ano passado e o maior aumento dos últimos 9 anos, que corresponde a mais de 6.800 pessoas a trabalhar para o Estado.

A entrada de profissionais de Saúde foi a que mais contribui para este aumento, seguido de profissionais do setor da Educação.

Os dados da Síntese do Emprego Público revelam também que o número de trabalhadores do Estado está agora perto dos valores do período antes da troika.