Ministro da Economia em cruzeiro organizado por empresário que pondera pôr o Estado em tribunal 

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, passou o último fim de semana num navio de cruzeiro, no Douro. Uma viagem organizada pelo empresário Mário Ferreira, que pondera pôr o Estado em tribunal depois do chumbo da construção de um novo hotel.

O empresário tem interesses no turismo, uma área que o ministro Siza Vieira tutela.

À SIC, a empresa esclareceu que o convite não foi endereçado ao ministro, mas sim à mulher, Cristina Siza Vieira.

A presença do ministro da Economia a bordo do cruzeiro no Douro foi avançada esta terça-feira pelo Correio da Manhã.

A Mystic Invest disse à SIC que Siza Vieira "insistiu em pagar do seu bolso o valor da viagem, mesmo não se tratando de um cruzeiro comercial".