Sardinha já está à venda nos mercados

Depois de ontem as embarcações da pesca de cerco terem regressado ao mar, a sardinha já está à venda na bancas dos mercados.

Apesar de ser a primeira da época não falta a procura, até com encomendas antecipadas.

Nem todos os que vendem compraram grandes quantidades até porque à semana sai menos. Para já os indicadores fazem subir as expectativas de um verão com abundância.

Para já a quota estabelecida é de 10 mil toneladas até julho mas deverá aumentar com uma revisão em alta com os produtores a pensarem no triplo da quantidade a apanhar durante este ano.