Costa garante que programa Ferrovia 2020 está em "velocidade cruzeiro" e estará concluído em 2023

António Costa garante que o programa Ferrovia 2020 está em velocidade cruzeiro e que irá estar concluído em 2023.

A obra era para estar concluída em 2019, mas em 2021 ainda contina e recebeu a visita do primeiro-ministro e do ministro das Infraestruturas, no troço Freixo - Alandroal. António Costa admite que programa Ferrovia 2020 levou "tempo a arrancar" e o novo prazo para a conclusão das obras é no final de 2023, agora que está em "velocidade cruzeiro".

A nova linha férrea, que vai ligar Sines à fronteira do Caia, é uma estratégia para valorizar, não só o Porto de Sines, como também toda a região do Alentejo. Para já, o discurso é dedicado ao transporte de mercadorias, mas António Costa admite que esta linha ferroviária "serve para todos os comboios".