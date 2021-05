Governo garante reforço de pessoal nos consulados portugueses no Reino Unido

A Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, está de visita ao Reino Unido. Na terça-feira, esteve no consulado de Londres onde voltou a prometer novo reforço do pessoal para dar resposta à crescente procura dos serviços.

Os cidadãos comunitários têm até 30 de junho para obterem o estatuto de residente e, assim, manterem os seus direitos. No entanto, há portugueses com documentos caducados e preocupados com o aproximar da data limite.



O Governo garante que tem investido na melhoria dos serviços do consulado. Berta Nunes visita esta quarta-feira estabelecimentos da comunidade portuguesa e na quinta-feira estará nas instalações do consulado de Manchester.