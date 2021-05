O Governo anunciou que vai reforçar a Autoridade para as Condições do Trabalho com a contração de mais 50 inspetores.

Num debate marcado pelo PCP, Jerónimo de Sousa deixou vários avisos ao PS, que acusou de estar a desperdiçar oportunidades e não estar a cumprir o que está no Orçamento do Estado.

Os socialistas tentam agradar à esquerda e preparam o terreno para as futuras negociações.