Ligação ferroviária entre sul de Portugal e Espanha estará concluída em 2023

António Costa anunciou que a ligação de comboio entre o sul de Portugal e Espanha estará concluida em 2023, sendo que a conclusão da obra estava prevista para 2019. O primerio-ministro e o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, visitaram esta quarta-feira as obras entre o Freixo e o Aladroal.

A linha estava inicialmente planeada para receber TGV, mas as alterações sucessivas e as mudanças políticas transformaram o traçado que atravessa o Alentejo até à fronteira do Caia numa linha para transportes de mercadorias.

2023 é a nova data anunciada pelo primeiro-ministro para a conclusão da obra, que ligará o sul Portugal a Espanha pela ferrovia, potenciando dessa forma o porto de Sines.