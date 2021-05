Listas de espera na saúde: estão em atraso 127 mil cirurgias e cerca de um milhão de consultas

Menos pressionados pela pandemia, os hospitais tentam recuperar milhares de consultas e de cirurgias que ficaram por fazer. Estão em atraso 127 mil cirurgias e cerca de um milhão de consultas.

Segundo a Administração Central do Sistema de Saúde, no primeiro trimestre deste ano os hospitais fizeram à volta de 150 mil cirurgias. Ainda assim, menos 10 mil do que no mesmo período do ano passado.

Ainda há muitas cirurgias por fazer, a maioria cancelada por causa da pandemia. E há milhares de doentes à espera de serem chamados, 68 mil dessas pessoas já esgotaram os tempos de espera recomendados.

O Governo criou um regime de incentivos para ajudar a limpar as listas de espera, mas que não tem sido suficiente, apesar de em muitos hospitais médicos e enfermerios estarem a realizar muitas horas extraordinárias.

