PJ investiga diretor de urbanismo da Câmara de Braga por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária esteve esta quarta-feira na Câmara de Braga. As autoridades estão a investigar o diretor de urbanismo da autarquia por suspeitas de corrupção no licenciamento de obras particulares.

A autarquia garante que colaborou com as autoridades, abriu a porta do gabinete e autorizou o acesso ao computador do diretor do departamento de Urbanismo. Em comunicado, explicou ainda que não conhece a natureza da investigação em curso.

Ao que a SIC conseguiu apurar, a Câmara de Braga será um simples figurante no enredo da Polícia Judiciária que está a investigar a atuação de António Zamith Rosas no licenciamento de obras particulares.

É suspeito de corrupção, mas não foi ainda constituído arguido.

António Zamith Rosas é jurista e já foi investigado quando era quadro superior da Câmara da Póvoa de Lanhoso e também enquanto vereador da autarquia de Vila Verde, num processo que chegou mesmo a tribunal, mas do qual saiu ilibado.