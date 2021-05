Começaram as obras para tentar resolver problema de poluição no rio Nabão

As obras para tentar resolver o problema da poluição no rio Nabão, em Tomar, já começaram. E as diferenças são visíveis.

Em causa estão várias descargas poluentes, quer de particulares, quer da estação de tratamento de Seiça. A 17 de abril, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garantiu que o Ministério ia finalmente ajudar a autarquia a solucionar o problema.

As várias intervenções rondam os 20 milhões de euros e dependem do financiamento da União Europeia. De acordo com as previsões da autarquia, as obras deverão estar concluídas até dezembro de 2023.

Depois de longos meses à espera de resposta do Ministério do Ambiente, Tomar ganha agora esperança na resolução deste problema ambiental.