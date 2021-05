Exames nacionais serão digitais gradualmente até 2025

O Ministério da Educação pretende que, gradualmente até 2025, os exames nacionais passem a ser feitos em formato digital.

Esta é uma das medidas do Plano de Recuperação e Resiliência que o Governo enviou para Bruxelas e que está orçamentada em cerca de 12 milhões de euros.

O Governo pretende que o ensino seja, como sempre, presencial, mas que as provas e exames nacionais sejam feitos em formato digital A intenção é que este objetivo se cumpra, gradualmente até 2025, mas o caminho a trilhar tem obstáculos.

A pandemia foi uma espécie de balão de ensaio em que ficaram expostas as fragilidades e os benefícios do ensino à distância. Entre outras questões, dotar todo o país de internet com qualidade é fundamental.

Para reverter a iletracia digital e melhorar os equipamentos e infraestrututuras escolares, o Plano de Recuperação e Resiliência que o Governo enviou para Bruxelas prevê a atribuição de 559 milhões de euros.