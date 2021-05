Hospital de Santa Marta recorre à inteligência artificial para tratar doentes coronários

O Hospital de Santa Marta, em Lisboa, utiliza a partir de quinta-feira uma plataforma tecnológica inovadora que, aliada à inteligência artificial, permite detetar automaticamente a gravidade do bloqueio dos vasos sanguíneos, facilitando o diagnóstico e tratamento de doentes coronários.

Segundo anunciou hoje a farmacêutica Abbott, ao contrário dos métodos de imagem como a angiografia convencional, a tecnologia de tomografia de coerência ótica (TCO) recorre à luz infravermelha para fornecer imagens de alta definição a partir do interior de um vaso sanguíneo.

Desta forma, os médicos podem dispor de uma visualização mais pormenorizada das artérias dos seus pacientes, permitindo-lhes personalizar o tratamento a aplicar em cada caso, adiantou a empresa.

Na prática, o novo 'software' permite detetar, de forma automática e com recurso à inteligência artificial (IA), a gravidade dos bloqueios de cálcio e medir o diâmetro dos vasos para uma melhor tomada de decisão dos médicos durante os procedimentos de colocação de `stent´ coronário (dispositivo em forma de tubo utilizado para manter as artérias abertas).

Para além do Hospital de Santa Marta, que recebe a primeira solução do género a ser implementada em Portugal, a empresa estima que esta tecnologia possa chegar a cerca de 50 outras unidades hospitalares.

"Este é o primeiro `software´ do género em Portugal, que permite melhores resultados para os pacientes, reduzindo os custos e otimizando a experiência do paciente e do médico", adiantou a farmacêutica em comunicado.