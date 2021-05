"Trabalhadores com quase 40 anos de serviço ganham o salário mínimo"

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas explica que, além dos aumentos salariais, os funcionários públicos exigem a revisão das carreiras e da tabela remuneratória.

Os funcionários públicos estão em luta esta quinta-feira, com uma greve e uma concentração, pela valorização dos salários e das carreiras. Os primeiros efeitos do protesto começaram a sentir-se o setor da recolha do lixo, a adesão à greve paralisou a recolha noturna em pelo menos nove concelhos

O Dia Nacional de Luta convocado pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, que será o primeiro protesto no setor desde o início da pandemia da covid-19, prevê uma greve de 24 horas para a administração local e central, com exceção da saúde, e uma concentração nacional junto ao Palácio da Ajuda, em Lisboa, onde se reúne o Conselho de Ministros.