Catarina Martins acusa Rui Rio de estar colado à extrema direita, naquilo que considera ser um ato de desespero incompreensível. Na véspera da convenção do partido, a coordenadora do Bloco de Esquerda afirma também que seria uma irresponsabilidade se o Governo não conseguisse aprovar o Orçamento do Estado para o próximo ano.

O último orçamento teve o voto contra da bancada do Bloco de Esquerda. Este ano ainda não começaram as conversas, mas Catarina Martins avisa que um eventual chumbo está dependente da vontade do Governo em investir mais, por exemplo, nas áreas da saúde e habitação.

Sobre o lado oposto do hemiciclo, a líder bloquista considera que a direita está longe de conseguir maiorias e que não é com discursos de ódio que o vai conseguir.

Para as autárquicas, o objetivo do partido é aumentar a presença nas câmaras. Em Gaia, o candidato e deputado Luís Monteiro desistiu da corrida depois de ter sido acusado por uma ex-namorada de violência doméstica.