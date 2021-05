Festas populares do Porto e Gaia canceladas

À semelhança do que aconteceu o ano passado, as festas populares do Porto e Gaia foram canceladas. Para ajudar o setor das diversões, as câmaras das duas cidades vão organizar inicitivas mais pequenas e controladas.

Para compensar a ausência dos festejos, a Câmara de Gaia escolheu quatro espaços fechados em Arcozelo, Pedroso, Avintes e Serzedo, todos com acesso controlado. A autarquia vai organizar minifeiras populares onde os carrosséis vão funcionar com 50% da lotação.

Os vendedores e feirantes vão ter o apoio da autarquia com a isenção de taxas e licenciamento para a instalação dos equipamentos.

As minifeiras terão acesso condicionado, entrada única controlável e vigilância assegurada por parte da Polícia Municipal.