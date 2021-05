Figueira da Foz contrata 73 nadadores-salvadores

A Câmara Municipal da Figueira da Foz contratou 73 nadadores-salvadores com o objetivo de garantir a segurança a todos os banhistas das praias no concelho, anunciou hoje o município.

A contratação destes 73 nadadores-salvadores contabiliza um custo de 270 mil euros, sendo que o município assume o pagamento de "mais de metade do valor" e o restante será pago pelos "concessionários dos 17 apoios de praia", refere aquele município do distrito de Coimbra.

Relativamente às praias sem concessão, os vigilantes dessas zonas serão pagos exclusivamente pela autarquia.

A época balnear vai decorrer entre 19 de junho e 12 de setembro nas zonas urbanas e de 1 de julho a 5 de setembro, nas restantes zonas.

A Praia do Cabedelo está incluída na época de 01 de julho a 05 de setembro, devido às obras em curso.

De acordo com a Câmara, "há três semanas que, nos fins de semana com bom tempo, se pode ir ao mar em segurança na zona urbana, uma vez que a autarquia procedeu à contratação de nadadores-salvadores para Buarcos, contando também com uma moto-quatro que percorre toda a extensão daquele areal".