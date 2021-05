Hospital Garcia de Orta apresenta projeto de expansão

A pandemia de covid-19 obrigou à construção de estruturas modelares no hospital Garcia de Orta, em Almada. No entanto, estas retiraram a eficiência e rapidez na resposta aos serviços, que estão atualmente limitados. A administração do Hospital já apresentou o projeto de expansão, que está a ser analisado pelo Ministério da Saúde.

Desde que foi inaugurado, o hospital Garcia de Orta nunca passou por uma intervenção significativa. Há 30 anos, o hospital foi pensado para atender 150 mil pessoas, mas hoje em dia dá resposta a cerca de 350 mil.

O hospital já utilizava estruturas modelares – como contentores devidamente equipados – para garantir os cuidados de saúde que eram realizados no edifício principal, onde já não existe espaço. Devido à pandemia, teve de ser construída uma nova estrutura para o serviço ambulatório, junto às urgências.

Esta estrutura dificulta os acessos aos utentes e ambulâncias e retira espaço de estacionamento. Por isso, através de um Plano de Expansão e Requalificação, o hospital prevê a construção de um novo edifício de ambulatório que vai permitir reorganizar o edifício principal.

O novo espaço iria concentrar serviços como consultas externas, exames técnicos não evasivos, área de apoio ao utente ou gabinete de análises. Mas a primeira intervenção irá ocorrer na urgências e as obras deverão durar dois anos.

O plano prevê uma construção faseada que, de acordo com a administração do hospital, não causará transtorno ao funcionamento da unidade de saúde. O investimento será de cerca de 52 milhões de euros.