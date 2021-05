"Meninas na Ciência" oferece bolsa a aluna para curso na área científica ou tecnológica

Meninas na Ciência é uma iniciativa que irá oferecer a uma estudante uma bolsa de estudo, no valor de 3 mil euros, para ingressar em qualquer curso de Ciências ou Tecnologias da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa.

É um projeto no âmbito do projeto Dream Gap da Barbie, uma iniciativa global que procura combater a desigualdade e influenciar positivamente as mulheres de amanhã.

A esta iniciativa está associada Elvira Fortunato, cientista, investigadora e professora catedrática na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa e Prémio Pessoa 2020 Elvira Fortunato que é esta manhã nossa convidada para nos dar mais pormenores sobre esta iniciativa.