PSP de Aveiro faz ações para entrega voluntária de armas

Termina aqui a vida da arma de caça de José Fernando.Tinha-a desde 1991. Agora, chegou a hora de a entregar. Trouxe arma, documentos, registos e munições, para entregar tudo de uma vez à PSP.

A PSP de Aveiro está a receber armas de quem quiser entregá-las de forma voluntária. Estejam elas legais ou não.

A unidade móvel e os peritos do Núcleo de Armas e Explosivos estiveram, nesta quinta-feira, no centro de Anadia. Em poucos dias, em 5 concelhos do distrito, já recebeu mais de uma centena de armas de fogo.

Até 23 de junho é possível entregar armas de fogo, nestas unidades, nos postos da GNR e nas esquadras da PSP, sem quaisquer penalizações para os proprietários.