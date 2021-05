Quatro feridos em explosão nas oficinas da EMEF no Entroncamento

Uma explosão nas oficinas da EMEF (Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário), no Entroncamento, provocou quatro feridos, esta sexta-feira de manhã. Um deles está em "estado crítico".

Os feridos foram transportados para o Hospital de Abrantes.

A SIC sabe que a explosão foi numa carruagem, provocada por vapores de colas.

De acordo com a Rede Regional, estiveram no local 20 operacionais do INEM, bombeiros e a PSP de Entroncamento, apoiados por nove viaturas.

A EMEF é uma empresa de manutenção de material circulante ferroviário, com instalações em vários locais do país, como o Entroncamento, Barreiro, Vila Real de Santo António, Guifões e Contumil.

Artigo em atualização.