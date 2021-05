Bloco de Esquerda diz não estar zangado com o Governo por não ter havido entendimentos

Catarina Martins disse que o Bloco não está zangado com o Governo por não ter havido entendimentos para 4 anos e deixou a porta aberta para novas negociações com o executivo.



No discurso de abertura da 12º convenção do Bloco de Esquerda, em Matosinhos, Catarina Martins disse que para entrar num entendimento, o BE pede medidas nos serviços públicos e leis do trabalho.

Convenção do Bloco de Esquerda com cinco moções em debate

À entrada da Convenção, Catarina Martins defendeu que o BE é o partido com mais "capacidade de promover" as diferenças de opinião, graças aos "estatutos mais democráticos e mais abertos", salientando que as convenções são "debates políticos a sério".