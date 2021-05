Bloco de Esquerda diz que não está zangado com o Governo

No discurso de abertura da XII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins criticou o Governo e o PS. A coordenadora do BE sublinhou que o partido não está zangado e deixou a porta aberta a novas negociações.

Desde a última convenção, há 3 anos, mudou quase tudo. Houve um voto contra num Orçamento do Estado e deixou de haver união entre PS e Bloco de Esquerda.

“Nas discussões com o Governo ao longo do ano passado conseguimos bons compromissos para o Serviço Nacional de Saúde, mas não foram cumpridos” lembrou Catarina Martins.

“Não atuamos por ressabiamento, não temos estados de alma, não ficamos zangados pelo PS ter fechado a porta a uma solução de estabilidade para quatro anos. É a sua escolha, nós abriremos outra porta” vincou a coordenadora do BE.

Repetem-se profecias antigas: há três anos o Bloco de Esquerda dizia mesmo que estava pronto para ser Governo. Agora o mais provável é que saia desta convenção com uma vontade de ser ao mesmo tempo oposição.

Veja também: