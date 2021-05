Castelo Branco conquistou o prémio de região empreendedora europeia  

A distinção foi atribuída pelo Comité das Regiões Europeu e destaca o trabalho desenvolvido pelo município no apoio a projetos e na criação de infraestruturas para promover o empreendedorismo em várias áreas.



O plano de crescimento de Castelo Branco assente em estratégias inovadoras e orientadas para o futuro foi reconhecido pelo júri europeu que considerou que a região tem potencial significativo para a recuperação sustentável no período pós-Covid.

Entre os vários projetos que têm sido desenvolvidos ao longo dos anos é salientada a criação da Fábrica do Jovem Empreendedor, a criação da Fábrica da Criatividade, a Quinta do Chinco, espaço de hortas sociais à disposição da comunidade, o Centro de Empresas Inovadoras bem como o trabalho científico feito no Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar.

Castelo Branco é a única região portuguesa distinguida este ano com o prémio do Comité Europeu das Regiões. A primeira foi Lisboa em 2015.