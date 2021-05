Convenção do BE. Oposição interna acusa partido de falta de democracia

A convenção do Bloco de Esquerda fica também marcada pela oposição interna. A moção E, com maior número de subscritores, acusa o partido de falta de democracia interna.

A Moção E, promovida pelos críticos do movimento Convergência, apresenta como número um Ana Sofia Ligeiro e como número dois o histórico Mário Tomé.

“BLOCO DE ESQUERDA É UM PARTIDO ABERTO À SOCIEDADE”

“Queremos a descentralização do poder de decisão dentro do partido, queremos cada camarada envolvido na decisão sobre a linha política do partido. Recusamos lógicas de verticalização da estrutura partidária e desvalorização do debate” disse Ana Sofia Ligeiro, representante da Moção E.

A moção E, crítica da atual liderança bloquista, apresenta-se contra uma política do BE que, consideram, "está cansada", e com o objetivo de acabar com uma "excessiva proximidade ao PS", antecipando que a direção vai "deixar de ser monolítica" ao mudar a correlação de forças.

