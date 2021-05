Crimes de violência doméstica diminuíram nos primeiros três meses do ano

Os crimes de violência doméstica participados às autoridades no primeiro trimestre de 2021 tiveram uma quebra de 13% face ao mesmo período de 2020, mas há já seis homicídios a registar, de acordo com as estatísticas oficiais esta sexta-feira divulgadas.

Segundo os dados trimestrais divulgados pelo Governo, nos primeiros três meses do ano foram registadas 5.517 ocorrências participadas à PSP e à GNR, menos 13,2% do que as 6.358 em igual período de 2020, e também menos do que as 5.981 no último trimestre de 2020.

Nos primeiros três meses do ano foram registados seis homicídios voluntários em contexto de violência doméstica, quatro mulheres e dois homens. O total representa um aumento de 20% face aos cinco registados no período homólogo de 2020.