Mariana Mortágua acusa PS de usar "a sua melhor artilharia" contra Bloco de Esquerda

Mariana Mortágua acusou este sábado o PS de recorrer à sua "melhor artilharia" para evitar que o Bloco de Esquerda influencie as áreas da banca, serviços públicos e trabalho e frisou que o projeto bloquista é de igualdade.

"Não sei se deram conta mas o PS tomou uma decisão nesta legislatura, guardou a sua melhor artilharia para evitar que o BE influencie três áreas, a banca, os serviços públicos e o trabalho, e por isso ficam tão irritados quando conseguimos fazê-lo", afirmou a deputada na sua intervenção na XII Convenção Nacional do BE, que decorre entre hoje e domingo em Matosinhos, distrito do Porto.