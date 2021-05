PSP detém 30 jovens que cortaram trânsito em manifestação pelo ambiente

A PSP deteve 30 jovens, na tarde deste sábado, por terem cortado o trânsito junto à rotunda do relógio, em Lisboa. A manifestação em defesa do ambiente juntou pouco mais de uma centena de pessoas que exigiam menos aviões e um maior investimento na ferrovia.

A ameaça dava dois minutos aos manifestantes para dispersarem, mas a polícia acabou por dar mais para que desimpedissem um dos acessos à Rotunda do Relógio.

A ação de protesto organizada pelo movimento Climáxico barrou o transito também noutras duas estradas. No topo de avenida Gago Coutinho, a polícia foi ainda mais generosa com os prazos.

Este final já era previsível horas antes quando os manifestantes começaram a juntar-se no largo do aeroporto. A manifestação acabou com cerca de 30 jovens a serem conduzidos para a esquadra dos Olivais. Os restantes manifestantes juntaram-se, a pé, aos que tinham seguido na carrinha das autoridades.