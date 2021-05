Pedro Filipe Soares afirma que Governo não quer um orçamento à esquerda

Pedro Filipe Soares diz que está por provar que o PS queira um Orçamento de Estado à esquerda. Na convenção do Bloco de Esquerda, o líder parlamentar considera que não faz sentido perguntar ao partido como vai votar o documento, se ainda nem o Governo sabe o que quer fazer.

“Foi António Costa que disse: a escolha do PS é negociar medida a medida, orçamento a orçamento, proposta a proposta. Então eu pergunto: porque é que nos pedem a nós que saibamos como vamos votar um orçamento que ainda nem sequer o Governo do PS e os seus ministro sabem como é que o vão fazer?”, questiona

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda critica ainda a atuação do Executivo no que toca aos direitos dos trabalhadores e afirma que “ainda está por mostrar que o PS queira um orçamento à esquerda”.