Catarina Martins pede esquerda unida para combater "direita tingida de extrema-direita"

Catarina Martins acusou Rui Rio de querer levar a extrema-direita para o Governo e disse que a única forma de o combater é reforçar a maioria de esquerda. No discurso de encerramento da convenção bloquista, a coordenadora do Bloco de Esquerda reafirmou a disponibilidade para dialogar com o Executivo e definiu o emprego como prioridade.

Desta convenção do Bloco de Esquerda, sai uma nova bandeira para os próximos tempos: travar a direita e a extrema-direita deve ser a cola que volta a unir a esquerda.

Catarina Martins escolhe um novo alvo preferencial, mas não esquece a relação com o Governo. Para o próximo Orçamento, o Bloco vai insistir nas mesmas exigências que levaram à rutura com o PS.

Na vida do partido, Catarina vê a liderança renovada. Mas com uma maioria mais pequena. As discussões internas podem ficar mais difíceis, já que agora há um terço de vozes críticas sentado na Mesa Nacional do partido.

No calendário político há eleições daqui a cinco meses. Não se sabe é quais são. Em 22 anos de existência, o Bloco de Esquerda só teve uma câmara municipal conquistada e perdeu-a há oito anos.