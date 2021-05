As autoridades montaram uma operação de busca, na costa sudeste da ilha da Madeira, para encontrar um homem que desapareceu durante a noite de sábado.

O homem de cerca de 50 anos não terá regressado a casa após ter ido apanhar lapas, no concelho de Santa Cruz.

Segundo a Autoridade Marítima, as buscas começaram ainda durante noite, mas foram interrompidas de madrugada. Foram retomadas às primeiras horas de deste domingo, com a PSP em terra e Polícia Marítima no mar.