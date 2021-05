Na escola de pastores do Alvão aprende-se a ser produtor de gado

Na serra do Alvão, distrito de Vila Real, já começou a escola de pastores. Entre os 20 alunos, há gente que já tinha ligação ao meio rural, mas também quem venha de outras áreas.

Os alunos têm as mais variadas formações, vêm de vários pontos do país e uns têm mais experiência que outros. Em comum, têm a escola de pastores do Alvão, que se divide entre as sessões online e o contacto com a realidade em plena serra.

Na serra do Alvão estudam os pastos e conhecem de perto a experiência de produtores de gado. O interesse, pelo menos para já, está garantido: mal foi anunciada a abertura da escola de pastores, houve mais de 50 inscrições.

Esta escola é uma iniciativa Federação das Raças Autóctones e da associação florestal de Vila Pouca de Aguiar. O curso tem a duração de quatro meses e não deixa de fora a família, porque quantos mais andarem no terreno a gerir a terra melhor.