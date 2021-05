Quinzena do Bacalhau em Arronches é uma oportunidade para começar a ultrapassar a crise

Oito restaurantes de Arronches participam na II Quinzena Gastronómica do Bacalhau. É o primeiro evento do género no concelho, após o confinamento, e é visto pelo setor como uma oportunidade de começar a ultrapassar a crise.

É a segunda edição desta quinzena, com o bacalhau é servido na mesa de oito restaurantes do concelho de Arronches. Alguns deles com pratos criados a pensar em eventos anteriores e que se mantiveram até aos dias de hoje.

A restauração de Arronches vive muito da proximidade com Espanha. Vizinhos que fazem falta à economia local e que procuram sobretudo uma especialidade desta região: o bacalhau dourado.

Esta espécie de bacalhau à Brás – que é muito mais cremoso e nunca seca – é o maior chamariz. Mas há mais por onde escolher no evento que decorre até dia 30 de maio

Depois do bacalhau, a próxima quinzena gastronómica de Arronches chega em agosto e dará lugar aos petiscos tradicionais.