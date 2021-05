Vencer a direita "tingida de extrema-direita" só com luta da esquerda

No discurso de encerramento da convenção do Bloco de Esquerda, Catarina Martins acusou Rui Rio de querer levar a extrema-direita para o Governo. A coordenadora do Bloco diz que a única forma de combater os partidos da direita é lutar por uma maioria de esquerda.

No encerramento da XII Convenção Nacional do BE e depois de reconduzida no cargo de coordenadora bloquista -- apesar da sua direção ter perdido lugares na Mesa Nacional --, Catarina Martins apontou ao PSD e à extrema-direita, deixando o PS fora do alvo direto, ao contrário do que tinha feito na abertura da reunião magna.

"Só há, portanto, uma forma de continuar a vencer esta direita tingida de extrema-direita: que a esquerda lute pela maioria, que nunca se desvie da obrigação de ser a voz e a força do povo", apelou.

Para a líder do BE, "ao fazer esta escolha vertiginosa, Rui Rio quer levar a extrema-direita para o Governo", o que o fez perder "capacidade de disputar o centro ao PS".

"À esquerda, essa desistência da direita coloca ainda maiores responsabilidades: toda a política nacional será determinada pela força da esquerda para conseguir as soluções para o país", defendeu.

Uma certeza Catarina Martins parece ter: "o Bloco é e será a barreira contra a direita e a extrema-direita".

"Na direita e na extrema-direita, eles que falem da sua zanga contra quem trabalha, contra a mulher, contra o imigrante. Nós falaremos de respeito pelas pessoas e de como melhorar os salários e pensões", disse.

De acordo com a coordenadora do BE hoje reeleita, "desde que o Bloco é o terceiro partido" e que afastou "o PSD e o CDS do Governo", a direita só tem um objetivo que é "criar uma fronda que lhe permita voltar ao poder, e isso exige nada mais nada menos do que aniquilar a força popular da esquerda".

"Nesse mundo novo, o PSD não hesita em caminhar para uma aliança com a extrema-direita, que aliás é um braço laranja que se destacou mas cujo futuro só depende de influenciar o seu antigo partido. Não tem sido difícil, já há gente do PSD a gritar que quer exterminar o Bloco", criticou, sem nunca enunciar o nome do partido Chega.

Nas palavras da líder bloquista, "o Bloco é a força contra o pântano da desigualdade e do empobrecimento, contra o atraso e a arrogância dos poderosos".

"Não transigimos, não recuamos, não cedemos na defesa do respeito e da liberdade, não voltamos atrás na luta pelo emprego e pela saúde, pelo salário e pela pensão. Ouçam-nos bem: saúde e emprego, salário e pensão, é assim que vai ser", avisou.

À pergunta sobre como é que os bloquistas farão este caminho, que relevância é que tem sua a proposta e com que força é que lutarão "pela saúde e pelo emprego, pelo salário e pela pensão", a líder do BE deu uma "resposta é clara".

"Com a força do nosso mandato popular, com a força das ideias com que nos apresentamos ao país e com a clareza e consistência do nosso compromisso", comprometeu-se.