Detidos na manifestação pelo ambiente queixam-se da atuação da PSP

Foram detidas, este sábado, em Lisboa, 26 pessoas durante uma manifestação em defesa do ambiente por barrarem o acesso à rotunda do relógio. Foram levados para a esquadra dos olivais e são, esta segunda-feira, presentes a juiz para o primeiro interrogatório.

Têm entre 20 e 30 anos e há um menor de idade. Foram detidos por estarem a impedir o acesso à rotunda do relógio, perto do aeroporto, onde decorria protesto em defesa do ambiente, organizado pelo grupo Climaximo.

A manifestação acabou por ser desviada para a esquadra dos Olivais, para onde foram levados os detidos. Foram libertados já passava das 23:00.

Esta segunda-feira, um juiz confronta-os com os motivos da detenção e com os factos que lhes são imputados. Os arguidos prometem aproveitar o momento para denunciar as condições em que foram detidos e revistados pela PSP.