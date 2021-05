Divulgada lista a com lotação das praias para este verão

A lotação das praias de Portugal Continental para o verão foi divulgada esta segunda-feira pela Agência Portuguesa do Ambiente. Para já, a lista é provisória, mas pode passar a definitiva caso as autarquias estejam de acordo.

A norte, a praia de Matosinhos é a que tem maior capacidade, podendo receber até 8.300 pessoas em simultâneo. No centro, a praia da Barra, em Ílhavo, é a que pode acolher mais banhistas: 11.800.

A Nazaré, na região do Tejo e Oeste, é a praia de Portugal Continental com maior capacidade. Nela podem estar 17.100 pessoas ao mesmo tempo.

Mais a sul, no Alentejo, destaca-se a praia de Tróia-Mar, em Grândola, com capacidade para 3.500 banhistas.

No Algarve, a praia com maior capacidade é a de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, que pode receber 14.800 pessoas. Na região algarvia fica também a praia com menor capacidade: a praia da Marinha, em Lagoa, só pode ter apenas 15 toalhas estendidas no areal.

No total, as praias portuguesas, sem contar com Açores e Madeira, têm este ano capacidade para quase 850 mil pessoas. Pode consultar a lotação máxima nas várias praias de Portugal Continental no site da Agência Portuguesa do Ambiente.