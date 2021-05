Sobe para dois o número de mortos em despiste na A1 em Estarreja

O número de mortos no despiste automóvel ocorrido esta segunda-feira de manhã na autoestrada do Norte (A1) em Estarreja, no distrito de Aveiro, subiu para dois, revelou fonte hospitalar.

A segunda vítima mortal, uma mulher com cerca de 60 anos, é um dos dois feridos graves que foram transportados para o Hospital da Feira, na sequência do acidente, mas que "acabou por morrer, depois de ter dado entrada na unidade", disse à agência Lusa fonte do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga.

Segundo a mesma fonte, o segundo ferido que deu entrada naquela unidade "encontra-se em observações". A outra vítima mortal é um homem de 39 anos que morreu no local da colisão.

O acidente ocorreu às 06:36 ao quilómetro 262, no sentido sul-norte da A1, junto ao nó de Avanca, em Estarreja. Fonte da GNR disse à Lusa que não houve necessidade de cortar a via atendendo a que a viatura ficou no talude.

Ao local acorreram os bombeiros de Estarreja, o Instituto Nacional de Emergência Médica, a GNR e a concessionária, num total de 18 operacionais e oito veículos.