Uma das vítimas do acidente na A1 em Estarreja acabou por morrer

Uma vítima de um despiste de automóvel, ocorrido hoje de manhã na autoestrada do Norte (A1), em Estarreja, no distrito de Aveiro, acabou por morrer no local, disse fonte dos Bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Estarreja, Joaquim Rebelo, disse que a vítima mortal é um homem com cerca de 60 anos.

De acordo com o comandante, o acidente causou ainda dois feridos graves, um homem e uma mulher, que foram transportados para o Hospital de Estarreja.

O acidente ocorreu às 06:36 ao quilómetro 262, no sentido sul-norte da A1, junto ao nó de Avanca, em Estarreja.

Fonte da GNR disse à Lusa que não houve necessidade de cortar a via atendendo a que a viatura ficou no talude.

Ao local acorreram os bombeiros de Estarreja, o Instituto Nacional de Emergência Médica, a GNR e a concessionária, num total de 18 operacionais e oito veículos.