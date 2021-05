Barco-casa de luxo espera há dois anos por autorização para acostar

Uma barco de luxo, que foi construído em Ílhavo, espera há dois anos por autorização para acostar na marina de Aveiro. A decisão depende da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Tem características únicas no mundo, mas passa os dias em terra por não ter recebido permissão para acostar na Ria de Aveiro.

O velejador que o construiu, juntamente com o pai, navega há anos num mar de burocracia.

O construtor está há cerca de dois anos à espera de autorização da APA para acostar o barco-casa no cais que entretanto adquiriu. Cansado de esperar, vai em breve deslocar a embarcação para o Douro, onde será apresentada oficialmente durante o verão.

O desenvolvimento do protótipo esteve a cargo do velejador Renato Conde. O projeto, made in Portugal, destina-se ao mercado de luxo.

Quem quiser ser dono de um barco assim terá de gastar, no mínimo, 1,5 milhões de euros.