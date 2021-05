Convenção do Movimento Europa e Liberdade. Líderes do CDS e IL criticam PS 

No primeiro dia da terceira Convenção do Movimento Europa e Liberdade ouviram-se muitas críticas ao Partido Socialista. Os líderes do CDS e da Iniciativa Liberal deixaram também críticas ao PSD.

Francisco Rodrigues dos Santos e João Cotrim Figueiredo foram os primeiros dois líderes da direita a pisar o palco e não perderam tempo em apontar armas ao inimigo comum.

"O PS acha-se hoje o verdeiro dono disto tudo", afirma o líder do CDS.

Já Cotrim Figueiredo acusa o Estado de estar refém do PS.

Na luta das direitas, ambos quiseram mostrar que as diferenças, num evento onde Cecília Meireles, deputada do CDS, defendeu que o erro tem sido na contínua discussão sobre quem é e quem não é verdadeiramente de direita.

Enquanto no Centro de Congressos de Lisboa se debatia consensos ou a falta deles, no Palácio Nacional da Ajuda, o Presidente da República deixava claro que o futuro está nas mãos do povo.

O evento arrancou esta terça-feira. Quarta-feira será a vez de André Ventura e Rui Rio. O líder do PSD fará o discurso de encerramento.