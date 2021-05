Dezoito detidos em operação de combate ao tráfico de droga

A PSP está hoje a desenvolver uma operação "de grande envergadura" no combate ao tráfico de droga, com dezenas de buscas e mandados de detenção em Oeiras, Amadora, Sintra e noutros dois concelhos do distrito de Leiria.

O epicentro da operação, segundo a PSP, é no Alto da Loba, em Paço de Arcos, Oeiras.

Na operação que ainda decorre já foram detidas 18 pessoas. Foi ainda apreendido dinheiro, armas de fogo e produtos que as autoridades suspeitam que seja haxixe e cocaína, informou o comissário da PSP Alberto Lima aos órgãos de comunicação social.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial.

A operação envolve diversas valências da PSP, nomeadamente da Unidade Especial de Polícia, da investigação criminal, do trânsito, das equipas de intervenção rápida, das equipas de prevenção e reação imediata e das esquadras territoriais da Divisão Policial de Oeiras.

O comissário Alberto Lima revelou que estão mais de 300 agentes envolvidos.

Esta é uma operação que resulta de uma investigação que durava há cerca de um ano e meio.